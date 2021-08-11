Nerelerde sel oldu? Son Dakika: Hangi bölgede sel oldu? Nerelerde heyelan oldu?

Son Dakika: Bartın'da etkili olan yağışlar sele neden oldu. Şiddetli sağanak nedeniyle köprü ve yollar çöktü, bazı bölgelerde heyelan yaşandı. Bartın'ın ardından bir sel haberi de Sinop'tan geldi. Şehirde akşam saatlerinden beri etkili olan yağışlar hayatı felç etti. Peki, Nerelerde sel oldu? Hangi bölgede sel oldu? Nerelerde heyelan oldu? Peki selden etkilenen yerler var mı? Ölü veya yaralı var mı?

Son Dakika: Bartın'ın ardından Sinop'ta da sel felaketi gerçekleşti. Alınan son dakika haberlerine göre Bartın-Karabük yolunda ise sel nedeniyle çökme meydana geldi. Peki, Nerelerde sel oldu? Hangi bölgede sel oldu? Nerelerde heyelan oldu? Peki selden etkilenen yerler var mı? Ölü veya yaralı var mı? İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: NERELERDE SEL OLDU, HANGİ BÖLGELERDE SEL OLDU?

Son Dakika: Bartın'daetkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açarken araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi. Bir vatandaşın da sel sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel sonucu, Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde bazı evlerde hasar oluştu. Bazı evlerin yıkıldığı Kumluca beldesindeki köyde, yıkılan bir evde bulunan 80 yaşındaki yaşlı kadının sel sularına kapıldığı öğrenildi. Yaşlı kadını arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SİNOP'TA SEL FELAKETİ YAŞANDI!

Sinop'un batı ilçelerinde gece boyunca etkili olan sağanak, akarsuların debisinin yükselmesini ve taşmasına yol açtı. Kuvvetli yağışın etkisi sabah gün ağarınca ortaya çıktı.

Ayancık ilçesinin ortasından geçen Ayancık Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Çay üzerindeki köprü hasar gördü. Sel sularına kapılan bir araç sürüklendi. Aracın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

CNN Türk'e açıklama yapan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, ilçedeki bir fabrikada işçilerin mahsur kaldığını söyledi. Aliköy'de ise yaklaşık 100'e yakın vatandaşımızın kurtarılmayı beklediği öğrenilirken, bir hastanenin ise boşaltıldığı belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, afetlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bartın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelmiş, bir vatandaşımız kaybolmuştur. Sinop Ayancık ilçemizde de aşırı yağışlar sele dönüşmüş ve bazı binaları su basmıştır. Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevk edilmiştir. Gelişmeleri AFAD üzerinden takip ediyoruz." sözlerine yer verdi.