Nerelerde otobüs kazası oldu? Uşak'ta yolcu otobüsü kazası mı oldu? Balıkesir, İzmir ve Uşak yolcu otobüsü kazası son dakika gelişmeleri!

Son dakika haberlerine göre Balıkesir ve İzmir'de yaşanan toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaların ardından bu sabah Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi. Otobüste bulunan 47 yolcunun 33'ü yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Peki, Türkiye'de nerelerde otobüs kazası yaşandı? Hangi illerde yolcu otobüsü kazaları oldu? İşte tüm detaylar...