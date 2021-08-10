Nerelerde otobüs kazası oldu? Uşak'ta yolcu otobüsü kazası mı oldu? Balıkesir, İzmir ve Uşak yolcu otobüsü kazası son dakika gelişmeleri!
Son dakika haberlerine göre Balıkesir ve İzmir'de yaşanan toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaların ardından bu sabah Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi. Otobüste bulunan 47 yolcunun 33'ü yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Peki, Türkiye'de nerelerde otobüs kazası yaşandı? Hangi illerde yolcu otobüsü kazaları oldu? İşte tüm detaylar...
Ülkemiz son 1 haftadır kaza haberleriyle sarsılıyor. Bugün sabah saatlerinde Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Uşak-Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Peki, Nerelerde otobüs kazası oldu? Uşak'ta yolcu otobüsü kazası mı oldu? Balıkesir, İzmir ve Uşak yolcu otobüsü kazası son dakika gelişmeleri!
NERELERDE OTOBÜS KAZASI OLDU?
Ülkemizde son 1 haftada Balıkesir, İzmir ve Uşak'ta yolcu otobüsü kazası oldu.
Son 1 haftada yolcu otobüsü kazası yaşanan şehirlerimiz:
- - Balıkesir
- - İzmir
- - Uşak
UŞAK'TA YOLCU OTOBÜSÜ KAZASI MI OLDU?
Türkiye son 1 haftadır kaza haberleriyle sarsılıyor. Balıkesir ve İzmir'de yaşanan toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaların ardından bu sabah Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi. Otobüste bulunan 47 yolcunun 33'ü yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Balıkesir ve İzmir'de yaşanan korkunç kazanın ardından bu sabah bir endişelendiren haber de Uşak'tan geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Uşak-Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
UŞAK'TAKİ KAZADA KAÇ KİŞİ YARALANDI?
Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 47 kişiden 33'ü yaralandı. Yaralılar, Uşak ve çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
BALIKESİR YOLCU OTOBÜSÜ KAZASI HAKKINDA BİLGİLER
9 Ağustos'ta Balıkesir OSB çevre yolunda sabah saat 04.40 sıralarında, Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazada 11 kişi olay yerinde, 4 kişi hastanede yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.
İZMİR YOLCU OTOBÜSÜ KAZASI HAKKINDA BİLGİLER
İstanbul-İzmir otoyolunun Manisa bölümünde İstanbul'dan Aydın'a doğru yola çıkan İstanbul Kalesi isimli bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü emniyet şeridinde bekleyen bir kamyona çarptı. İkiye ayrılan otobüste 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken biri yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Yaralılardan dördününü durumunun ağır olduğu öğrenildi.