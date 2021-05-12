Nerede patlama oldu? Pendik'te patlama mı oldu? Hangi metroda patlama gerçekleşti?

İstanbul Pendik'te patlama mı oldu vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, patlama nerede gerçekleşti? Pendik'teki patlamanın detayları haberimizde. Nerede patlama oldu? Pendik'te patlama mı oldu? Hangi metroda patlama gerçekleşti? Pendik metrosunda patlama mı oldu? Metro yapımında patlama mı gerçekleşti?

Son dakika: Pendik'te bulunan bir metro inşaatında, dinamitlerin henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etmesiyle şiddetli patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça oldu, bazı vatandaşlar da yaralandı. Peki patlama nerede oldu? Patlamanın haritadaki yeri neresi merak ediliyor. Patlama hangi bölgede ve metroda oldu?

PENDİK'TE PATLAMA MI OLDU?

Pendik'te bulunan bir metro inşaatında, dinamitlerin henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etmesiyle şiddetli patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça oldu, bazı vatandaşlar da yaralandı.

Pendik Kaynarca'da bulunan metro inşaatında saat 20.00 sıralarında iddiaya göre dinamit patlaması meydana geldi.

Patlamanın, metro inşaatında kontrollü patlama hazırlığı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayıcıların infilak etmesi üzerine oluştuğu öğrenildi. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça oldu.

PATLAMA NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

Pendik Kaynarca'da bulunan metro inşaatında saat 20.00 sıralarında iddiaya göre dinamit patlaması meydana geldi.

BAZI VATANDAŞLAR HAFİF YARALANDI

Tuzla buz olan camların isabet etmesiyle çevrede bulunan bazı vatandaşların hafif yaralandığı öğrenildi. Patlamayla birlikte büyük paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıkarak olan biteni korkuyla izledi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PENDİK KAYMAKAMLIĞI: OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlama sonrası Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bugün saat 19.40 sıralarında ilçemizin Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan İBB Metro İstasyonu İnşaatında patlama ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre; Metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı, patlama nedeniyle Tevfik İleri Caddesindeki bazı işyeri ve meskenlerde cam kırılmaları, yoldan geçen araçlarda maddi hasar oluştuğu, şantiyede çalışan bir işçimizin hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin olay yerinde yapıldığı, Olay mahalli dışında bir vatandaşın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"PATLAMA HABER VERİLMEDİ"

Sosyal medyada bir kullanıcı, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı etiketleyerek, "Sn başkanım Pendik Kaynarca'da bulunan aile dostumuzun evine yapılacak metro hattı yakın. Daha önce dinamit patlatırken haber veriyorlarmış. Fakat bugün hem haber vermemişler hem de büyük bir gürültüyle evin camları kırılarak patlama meydana geldi" dedi.