'Nerede Hayat Orada AFAD'

01.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:07

Samsun'da kurulan deprem simülasyon tırı ile insanlarda temel afet bilinci oluşturulması hedeflendi.



"Afete Hazır Türkiye Projesi" ile Türkiye'de sıkça görülen ve başta deprem olmak üzere sel, heyelan gibi afetlere yönelik afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken doğru davranışları ve temel afet bilinci kültürünün kazandırılması amacı ile Samsun Bulvar Alışveriş Merkezi(AVM) meydanında Acil Durum ve Felaket (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı konuşlandı. Tır içerisine kurulan deprem simülasyonuna insanlar getirilerek 7,4 Düzce, 7,4 İzmit, 6,7 Van, 6,1 Bingöl depremlerin şiddetleri uygulamalı olarak gösteriliyor.



Uygulama hakkında bilgi veren AFAD arama kurtarma teknisyeni Sezgin Bayraktar, "Burada insanlara afet bilinci eğitimi vermek amacıyla deprem simülasyon tırı kuruldu. Burada insanlara depremlerde neler yapmaları gerektiğini, ne gibi tedbirler almaları gerektiğini uygulamalı ve teorik olarak anlatıyoruz. Bütün AFAD personellerimizle beraber soğuk, kar, kış dinlemeden yeter ki insanlar deprem bilincine varmaları konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsanlar öğrenmek adına biraz daha duyarlı olurlarsa bizlerde canla başla en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız. Bundan sonra oluşabilecek depremlerde, afetlerde bilinçli olmak kaydıyla daha az yaralanmalar, ölümlerin azaltılması konusunda birbirimize destek olarak bunları yapmalıyız. Deprem simülasyonunda 7,4 Düzce, 7,4 İzmit, 6,7 Van 6,1 Bingöl depremlerin şiddetleri uygulamalı olarak gösteriliyor. Buradaki simülasyon eğitim amaçlı olduğu için insanlarımız çok fazla paniklemesinler" dedi.



"Ölümlerin çoğu merdiven boşluklarında bulunmaktadır"



Deprem anından kesinlikle fazla korku ve panik olmaması gerektiğinin altını çizen Bayraktar, "İnsanlar evlerinde yakalanmışsa bir depreme dayanıklı bir eşyanın yanına giderek çök, kapan, tutun dediğimiz hareketi yaparak deprem anı geçene kadar bu şekilde kalmalıdır. Kesinlikle merdivenlere, camlara, balkonlara koşmak gibi yanlış hareketlerde bulunmayacağız. Ölümlerin çoğu merdiven boşluklarında bulunmaktadır. Bundan sonraki aşamalarda merdivenlere koşmayalım" diye konuştu.



Vatandaşlar ise kurulan eğitim amaçlı tırın çok yararlı olduğunu belirttiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA