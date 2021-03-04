Nerede deprem oldu? Yunanistan'da deprem mi oldu? Yunanistan Larisa'da deprem! Yunanistan'da korkutan deprem!

Son dönemlerde dünyada birçok deprem meydana gelmeye başladı. 4 Mart 2020'de Yunanistan'da deprem meydana geldi. Yunanistan'da korkutan depremin ardından Nerede deprem oldu? Yunanistan'da deprem mi oldu? Yunanistan Larisa'da deprem! Yunanistan'da korkutan deprem merak ediliyor.

Türkiye'de Ege Bölgesi'nde gerçekleşen depremlerin ardından Türkiye'nin komşusu Yunanistan'da da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı deprem verilerini kaydetti. Nerede deprem oldu? Yunanistan'da deprem mi oldu? Yunanistan Larisa'da deprem! Yunanistan'da korkutan deprem hakkında her şey detaylarda!

NEREDE DEPREM OLDU? YUNANİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

4 Mart tarihinde Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Yunanistan'daki depremi 5.2 büyüklüğünde kaydetti.

YUNANISTAN LARİSA'DA DEPREM! YUNANİSTAN DA KORKUTAN DEPREM!

4 Mart tarihinde gece yarısı 00.00'da gerçekleşen Yunanistan'daki deprem Larisa'da meydana geldi. Kaydedilen bilgilere göre, herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.