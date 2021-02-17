Nerede deprem oldu? Yunanistan'da deprem mi oldu? Yunanistan Fokis'te deprem! Yunanistan'da korkutan deprem!
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Nerede deprem oldu? Yunanistan'da deprem mi oldu? Yunanistan Fokis'te deprem! Yunanistan'da korkutan deprem!

17.02.2021 07:04 | Son Güncelleme: 17.02.2021 07:09
Nerede deprem oldu? Yunanistan'da deprem mi oldu? Yunanistan Fokis'te deprem! Yunanistan'da korkutan deprem!

Son dönemlerde dünyada birçok deprem meydana gelmeye başladı. 17 Şubat 2021'de Yunanistan'da deprem meydana geldi. Yunanistan'da korkutan depremin ardından nerede deprem oldu? Afyonkarahisar'da deprem mi oldu? Dumanköy'de deprem mi oldu? Yunanistan Fokis'te deprem! merak ediliyor.

Türkiye'de Ege Bölgesi'nde gerçekleşen depremlerin ardından Türkiye'nin komşusu Yunanistan'da da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı deprem verilerini kaydetti. Nerede deprem oldu? Yunanistan'da deprem mi oldu? İşte, Yunanistan'da korkutan deprem hakkında her şey detaylarda!

NEREDE DEPREM OLDU? YUNANİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

17 Şubat tarihinde Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Yunanistan'daki depremi 5.2 büyüklüğünde kaydetti.

YUNANISTAN FOKIS'TE DEPREM! YUNANİSTAN DA KORKUTAN DEPREM!

17 Şubat tarihinde sabah saatleri 06.36'da gerçekleşen deprem Yunanistan'daki deprem Fokis'te meydana geldi. Kaydedilen bilgilere göre, herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

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