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Nerede deprem oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Eylül 2021 Yalova'da deprem mi oldu?

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Nerede deprem oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Eylül 2021 Yalova'da deprem mi oldu?

Son Dakika: Alınan son dakika haberine göre Marmara Denizi Yalova açıklarında 3.2 (Kandili) büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. AFAD verilerine göre 3.0 olarak açıklanan depremin büyüklüğü ve ne zaman olduğu araştırılmakta. Çeşitli yerleşim yerlerinden hissedilen deprem nerede oldu? Yalova'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem listesi! Deprem nerede oldu? Ölü veya yaralı var mı? AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

YALOVA (Haberler.com) - Son Dakika: Afad ve Kandilli verilerine göre 23 Eylül 2021 Salı günü deprem oldu.Bugün deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem nerede oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Yalova'da deprem mi oldu? Ölü veya yaralı var mı? Yalova'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem listesi! Yalova'da deprem! Yalova'da son dakika deprem! İstanbul'da son dakika depremleri 2021! İşte detaylar haberimizde...

Kandilli Rasathanesine göre Yalova'da saat 08:57'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Nerede deprem oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Eylül 2021 Yalova'da deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor. AFAD'A göre Yalova'da saat 08:57'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

SON DAKİKA: AFAD DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur.

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Haber: Nerede deprem oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Eylül 2021 Yalova'da deprem mi oldu? - Haberler
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