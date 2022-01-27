Nerede çığ düştü? Son dakika! Horasan nerede? Erzurum'da ölü, yaralı var mı?

ERZURUM (Haberler.com) - Nerede çığ düştü? Ölü, yaralı var mı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda, su azalınca bölge halkı çalışma başlattı. Erzurum'da ölü, yaralı var mı? Horasan nerede?

NEREDE ÇIĞ DÜŞTÜ?

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi'ndeki bir mezrada çığ düştü. Kar altında kaldığı ihbar edilen iki kişinin kurtarılması için tüm ekipler seferber edildi.

HORASAN NEREDE?

Horasan, Erzurum iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Horasan ilçesi kuzey ve doğuda Kars, güneydoğuda Ağrı illeri, güneyde Karayazı, batıda Köprüköy ve Pasinler, kuzeybatıda Narman ilçeleriyle çevrilidir.

ERZURUM'DA ÖLÜ YARALI VAR MI?

Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın çığ altında kaldığı belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

"İŞ MAKİNELERİYLE AÇILMAK İSTENSE 5-6 SAAT SÜRER"

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir" dedi.

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