Nepalli dağcılar kış mevsiminde K2 dağının zirvesine ulaşarak ilki gerçekleştirdi
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Nepalli dağcılar kış mevsiminde K2 dağının zirvesine ulaşarak ilki gerçekleştirdi

16.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 16.01.2021 23:26
Nepalli dağcılar kış mevsiminde K2 dağının zirvesine ulaşarak ilki gerçekleştirdi

Dünyanın Everest'ten sonra en yüksek noktası olan K2 dağının zirvesine kış mevsiminde ulaşan Nepalli dağcılar bir ilke imza attı.

Dünyanın Everest'ten sonra en yüksek noktası olan K2 dağının zirvesine kış mevsiminde ulaşan Nepalli dağcılar bir ilke imza attı.

Pakistan Dağcılık Federasyonunun (Alpine Club) Sekreteri Karrar Haidri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Ocak'ta 10 kişiden oluşan Nepalli dağcı grubunun 8 bin 611 metre yüksekliğiyle Everest Dağı'ndan sonra dünyanın en yüksek ikinci noktası olan K2 (Karakurum) dağının zirvesine ulaşmayı başardığını söyledi.

Ekibin çığ, şiddetli rüzgarlar ve eksi 65 dereceye varan soğuğa göğüs gererek zirveye ulaştığını söyleyen Haidri, ekibin İspanyol üyesi Sergi Mingote'un Kamp 1'den, dağın 5 bin metre yükseklikte bulunan tedariklerin yapıldığı ana kampına inişi sırasında hayatını kaybetmesiyle sevinçlerinin yarım kaldığını belirtti.

Haidri, zirveyi keşif sırasında 3 dağcının da yaralandığını, bunların ana kampa nakledilerek tedavilerinin yapıldığını bildirdi.

Tehlikeli arazisi ve sert doğası nedeniyle "vahşi dağ" olarak da bilinen K2 dağının zirvesine kış mevsiminde ulaşmak için daha önceki 5 teşebbüs başarısız olmuştu.

Maceracıların ilgi odağı olan ve daha önce 300 dağcının ilkbahar ve yaz mevsiminde zirvesine ulaştığı dağ, daha önce olumlu hava koşullarında bile 86 dağcının hayatına mal oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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