- Nepalli Barış Gücü'ne Güney Sudan'da kutlama



JUBA - Güney Sudan'da 12 ay boyunca görev yapan Nepalli Polis birlikleri başkent Juba'da düzenlenen bir törenle onurlandırıldı.

Güney Sudan'daki Birleşmiş Milletler Misyonu hizmeti için başkent Juba'da 12 ay boyunca görev yapan Polis birliklerine, ülkede barışın tesisine yardımları ve sivilleri koruma çabaları nedeniyle düzenlenen özel törenle teşekkür edildi. Her bir polis görevlisine, görevlerine sağladıkları katkılar ve hizmetleri nedeniyle BM madalyası verildi.

Nepal Polis Birimi Komutanlığı'ndan Harishchandra Adhikari törende yaptığı konuşmada, "Tüm polis birliklerime gösterdikleri özveri ve sıkı çalışmalarından ötürü teşekkür eder, başardıkları bu zor görev için onları tebrik ederim. Aynı şekilde, zorunlu görevleri gerçekleştirmemize olanak tanıyan bütün operasyonel, lojistik ve idari destek ekiplerine takdir ve teşekkürlerimi sunarım" dedi.

BM Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer," Bizlere örneğini gösterdiğiniz güvenilir ve adil polislik, standartlarımızı devam ettirmesi ve Güney Sudan halkına olumlu örnekler oluşturması nedeniyle bizim için çok önemli" dedi.

Nepal Polis Biriminden Müfettiş Mala Awa," Barış muhafızı olarak yerlerinden edilmiş insanlara yardım ettiğim ve onları desteklediğim için görevimi başarıyla yaptığımı hissediyor ve kendimle gurur duyuyorum. Herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

1955 yılında BM'e üye olan Nepal, 100 binden fazla Nepalli ile dünya çapındaki barış misyonlarında hizmet veren altıncı büyük asker katkı ülkesi olarak yer alıyor. Güney Sudan'da Nepal'den 2 bin üniformalı personel hizmet veriyor.