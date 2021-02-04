Nepalli bakıcıya şiddet soruşturmasında delil bulunamadı

ANKARA'da 2019 yılında çocuğuna bakıcılık yapan Nepalli Sonam Karmu Hyolmo'ya (18) şiddet uyguladığı iddia edilen Avukat Gözde Ayanoğlu hakkındaki soruşturma, darp iddiasıyla ilgili delil bulunmaması ve bakıcının zorla başka işlerde çalıştırıldığını iddia etmesi nedeniyle 'iş ve...

ANKARA'da 2019 yılında çocuğuna bakıcılık yapan Nepalli Sonam Karmu Hyolmo'ya (18) şiddet uyguladığı iddia edilen Avukat Gözde Ayanoğlu hakkındaki soruşturma, darp iddiasıyla ilgili delil bulunmaması ve bakıcının zorla başka işlerde çalıştırıldığını iddia etmesi nedeniyle 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali'ne döndü. Ayanoğlu hakkında bu suçtan açılan dava ise Nepalli kadının şikayetini geri çekerek ülkesine dönmesi üzerine düştü.

Nepalli Sonam Karmu Hyolmo, 2019 yılının ağustos ayında, Avukat Gözde Ayanoğlu'nun 4 yaşındaki çocuğuna bakmak için ülkesinden Ankara'ya geldi. Aylık 400 Euro'ya anlaşan Hyolmo'nun yaklaşık 1 ay baktığı çocuk, anaokuluna başladı. Bunun üzerine aile, Nepalli kadını ülkesine göndermek istedi. Ancak Hyolmo, babasının hasta olduğunu ve çalışması gerektiğini söyledi. Aynı evde temizlik işleri yapmaya başlayan Hyolmo, yemek yapmayı öğrenmek için Gözde Ayanoğlu'nun annesi Y.D.'nin işlettiği özel kız öğrenci yurduna gitti. Hyolmo, burada tanıştığı Hindistanlı öğrenciye, evde şiddet gördüğünü, ailesiyle görüşmesine izin verilmediğini ve ayrıca yurtta zorla çalıştırıldığını söyledi. Hyolmo'yu videoya kaydeden Hindistanlı öğrenci, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, ihbarda bulundu. İfadesi alınan Hyolmo, yanında çalıştığı Ayanoğlu'ndan şiddet gördüğünü iddia ederek, şikayetçi oldu.

ŞİDDET DELİLİ BULUNAMADIAncak savcılık soruşturması sırasında Nepalli kadının darp iddiasına ilişkin yeterli delil bulunamadı. Hyolma'nın, savcılık soruşturmasında bakıcılık yapmak için aile ile anlaşmasına rağmen zorla başka işlerde çalıştırıldığını ileri sürmesi üzerine Ayanoğlu hakkında 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' suçundan kamu davası açıldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğünce hazırlanana raporda Nepalli kadının çalışma izninin olduğu belirtilerek, "Şahsın sosyal medyada yer alan videosundaki iddiaları ile görüşme sırasındaki beyanları arasında çelişki olduğu görülmüştür. Ayrıca insan ticareti suçu için yeterli göstergelerin bulunmadığı, yabancının esarete tabi olmadığı, istemesi halinde yardım talebinde bulunabilecek hareket serbestine sahip olması ve çelişkili beyanları nedeniyle insan ticareti mağduru olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi.Ankara 37'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, daha sonra Nepalli kadının şikayetini geri çekmesi ve ülkesine dönmesi üzerine 19 Kasım 2020 tarihinde düştü. Mahkeme kararında, Nepalli kadının 4 Kasım 2020'de şikayetten vazgeçmesi nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı