Nepal polisinden koronavirüse karşı ilginç yöntem
Nepal'in başkenti Katmandu'da polis kornavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını uymayan kişilere karşı ilginç bir yöntem geliştirdi.
08.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:00
–Nepal'in başkenti Katmandu'da polis kornavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını uymayan kişilere karşı ilginç bir yöntem geliştirdi. Nepal polisi yasağa uymayan kişileri uzaktan gözaltına alan 1 metrelik kıskaç kullanıyor. Güvenlik güçleri yasağa uymayanları bu kıskaçla belinden yakalayıp 1-2 saat ayakta bekletiyor. Polisten yapılan açıklamada, bu yöntemin oldukça etkili olduğu belirtildi. Nepal polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu alet 5 yıldır depomuzda duruyor. Daha önce kalabalığı kontrol etmek için kullanıyorduk" ifadelerine yer verilldi. Müfettiş Dilli Raj Sapkot, koronavirüsün yayılmasından sonra bu kıskaçların yararlı olduğunu vurgularken; sosyal mesafeyi bu kıskaçlarla koruduklarını ifade etti.
- Nepal
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------Polisin kıskaçlarla kişileri yakalama görüntüleri
- Nepal
Kaynak: DHA