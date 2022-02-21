Nepal parlamentosunda ABD'nin hibe teklifi görüşülürken protestolar düzenlendi

Göstericiler ve polis arasında çıkan gerginlik

Polisin gaz ve tazyikli su ile müdahalesi

Göstericilerin polise taş atması

Gösteriden detaylar Nepal parlamentosunda, ABD'nin ülkeye teklif ettiği 500 milyon dolarlık hibe görüşülürken, başkent Katmandu'da protestolar düzenlendi. Polis, parlamento önünde toplanan yüzlerce göstericiye göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Çok sayıda gösterici ve polis yaralandı.