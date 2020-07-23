Nepal, Kovid-19 nedeniyle ara verilen dağ turizmini yeniden başlatıyor Asya ülkesi Nepal, hükümet yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen dağ turizmini yeniden başlatma kararı aldı.

Asya ülkesi Nepal, hükümet yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen dağ turizmini yeniden başlatma kararı aldı.

"Kathmandu Post" gazetesinde yer alan habere göre, hükümetten yapılan açıklamada, ülkedeki otel ve pansiyonların 30 Temmuz'dan itibaren ziyaretçi kabul edebileceği ve dağlarda yürüyüş ve tırmanış faaliyetlerine izin verileceği bildirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen iç ve dış hat uçuşların 17 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağı belirtilen açıklamada, kararın sonbaharda yoğunlaşan dağ turizmi faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve turizm sektöründe yaşanabilecek ekonomik kayıpların önlemesi amacıyla alındığı kaydedildi.

Açıklamada, turizm faaliyetlerinin hangi sağlık tedbirleri çerçevesinde yürütüleceğine dair detay verilmedi.

Himalaya Dağlarının eteğindeki Nepal, her yıl eylül ve ekim aylarında yaklaşık 1,2 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kaynak: AA