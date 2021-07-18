Nepal'in yeni Başbakanı Sher Bahadur Deuba, parlamentodan güvenoyu aldı
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Nepal'in yeni Başbakanı Sher Bahadur Deuba, parlamentodan güvenoyu aldı

Nepal'in yeni Başbakanı Sher Bahadur Deuba, parlamentodan güvenoyu aldı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Nepal'in yeni Başbakanı Sher Bahadur Deuba, Temsilciler Meclisi üyelerinin yarısından fazlasının desteğini alarak parlamentodan güvenoyu aldı.

Nepal'in yeni Başbakanı Sher Bahadur Deuba, Temsilciler Meclisi üyelerinin yarısından fazlasının desteğini alarak parlamentodan güvenoyu aldı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Agni Sapkota, Deuba'nın lehte 165 oy ve aleyhte 83 oy alarak parlamentodan güvenoyu aldığını duyurdu.

Söz konusu oylama, Başbakan Deuba'nın gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimlere kadar iktidarda kalmasına izin verecek.

Mevcut Başbakan Khadga Prasad Oli ise geçici başbakanlık görevinden istifa ederek, "Yüksek Mahkeme kararlarına uyacağını" açıklamıştı.

Nepal Cumhurbaşkanı Bidya Devi Bhandari, Yüksek Mahkemenin parlamentoyu yeniden görevlendirme kararının ardından Nepal Kongre Partisi lideri Deuba'yı başbakan olarak görevlendirmişti.

Deuba, 1997 ile 2018 arasında 4 kez başbakanlık yapmıştı.

Parlamento, 20 Aralık 2020'de feshedilmişti

Nepal'de binlerce hükümet karşıtı protestocu, Yüksek Mahkemenin 23 Şubat'ta aldığı parlamentonun yeniden görevlendirilmesine ilişkin kararını sevinçle karşılamıştı.

Başkent Katmandu'da toplanan binlerce kişi, Yüksek Mahkemenin Başbakan Oli'nin önerisi üzerine Aralık 2020'de feshedilen parlamentoyla ilgili kararının ardından gösteri düzenlemişti.

Göstericiler, Yüksek Mahkemenin aldığı parlamentonun yeniden görevlendirilmesi kararı lehine slogan atmış ve Oli'nin görevden alınmasını talep etmişti.

Nepal Komünist Partisinin 3 yıl önce seçimleri kazanması üzerine başbakanlık koltuğuna oturan Oli, ülkeyi siyasi krize sürüklemesi öngörülen parti içi iktidar mücadelesi ile muhalefetin, yolsuzluk ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusundaki eleştirileri üzerine Aralık 2020'de parlamentonun feshedilmesi önerisini Devlet Başkanı Bhandari'ye sunmuştu.

Oli'nin önerisi üzerine parlamento, 20 Aralık 2020'de feshedilmişti.

Yüksek Mahkeme, parlamentonun feshinin Anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve parlamentonun yeniden görevlendirilmesine karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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