Nepal'deki toprak kaymalarında ölü sayısı 40'a çıktı
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Nepal'deki toprak kaymalarında ölü sayısı 40'a çıktı

Nepal'de şiddetli muson yağışlarının yol açtığı toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiği, 35 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Nepal'deki toprak kaymalarında ölü sayısı 40'a çıktı
12.07.2020 22:49 | Son Güncelleme: 13.07.2020 00:05

Nepal'de şiddetli muson yağışlarının yol açtığı toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiği, 35 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

The Kathmandu Post gazetesindeki habere göre, son 72 saatte meydana gelen toprak kaymalarında Myagdi'de 20, Kaski ve Jajarkot'ta 7'şer ve Gulmi'de 6 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce kişi şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları dolayısıyla barınaklara taşınırken, kayıp 35 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Ölü sayısı en son 23 olarak duyurulmuştu.

Yağışların yol açtığı toprak kaymalarının, ülkedeki 77 bölgenin en az 15'ini etkilediği belirtiliyor. Söz konusu bölgelerde çok sayıda ev hasar görürken, birçok yol da ulaşıma kapandı.

Kapanan yollar ve devam eden yağışlar arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Ülkede her yıl muson sezonunda yaşanan doğal afetler dolayısıyla yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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