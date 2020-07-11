Nepal'deki toprak kaymalarında ölü sayısı 23'e yükseldi
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Nepal'deki toprak kaymalarında ölü sayısı 23'e yükseldi

Nepal'de şiddetli muson yağışlarının yol açtığı toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği, 35 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Nepal'deki toprak kaymalarında ölü sayısı 23'e yükseldi
11.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 11.07.2020 18:57

Nepal'de şiddetli muson yağışlarının yol açtığı toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği, 35 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Nepal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Merkezi Sözcüsü Janardan Gautam, yaptığı açıklamada, çeşitli bölgelerde 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e yükseldiğini söyledi.

Gautam, 35 kişinin kayıp olduğunu ve söz konusu kişileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yağışların yol açtığı toprak kaymalarının ülkedeki 77 bölgenin 9'unu etkilediğini kaydeden Gautam, çok sayıda otoyolun kapandığını belirtti.

Toprak kaymalarının olduğu yerlerde yolların kapanması kurtarma çalışmalarını zorlaştırırken, devam eden yağışlar da helikopter uçuşlarına engel oluyor.

Dün, yetkililer, Pokhara'nın kuzeyindeki Myagdi bölgesindeki iki köyde yaşanan toprak kaymasında 37 evin hasar gördüğünü bildirmişti.

Ülkede her yıl muson sezonunda yaşanan doğal afetler dolayısıyla yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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