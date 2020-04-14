Nepal'de "tecrit" uygulaması 27 Nisan'a kadar uzatıldı
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Nepal, Güncel

Nepal'de "tecrit" uygulaması 27 Nisan'a kadar uzatıldı

Nepal'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde uygulanan "tecrit" 27 Nisan'a kadar uzatıldı.

14.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:14
Nepal'de

Nepal'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde uygulanan "tecrit" 27 Nisan'a kadar uzatıldı.

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli başkanlığında düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda, ülke çapında tecrit uygulamasının 27 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Nepal'de 24 Mart'ta ülke çapında tecrit uygulaması başlatılmıştı. Buna göre toplu taşıma kaldırılmış ve insanların evde kalmaları istenmişti.

Kovid-19 vaka sayısının 16'ya yükseldiği ülkede salgın sebebiyle kayıp yaşanmadı.

Kaynak: AA

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