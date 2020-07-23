- Nepal'de taşan nehre aldırış etmeyen motosikletli, sel sularına kapıldı - Nepal'de taşan nehre aldırış etmeyen motosikletli, sel sularına kapıldı Nepal'de meydana gelen selde taşan nehirden motosikletiyle geçmeye çalışan kişi sel sularına kapıldı.

- Nepal'de taşan nehre aldırış etmeyen motosikletli, sel sularına kapıldı

KATMANDU - Nepal'de meydana gelen selde taşan nehirden motosikletiyle geçmeye çalışan kişi sel sularına kapıldı. Motosikletinin yardımına çevredekiler yetişti.

Nepal'de muson yağışlarının ardından meydana gelen sel felaketi etkisini sürdürüyor. Ülkenin Dhading bölgesinde taşan nehirden karşı tarafa motosikletiyle geçmeye çalışan bir kişi, sel sularına kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, sele kapılan adamı sudan güçlükle çıkarırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Daha sonra motosiklet de çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Nepal'de Haziran ayında başlayan muson mevsimi, Eylül ayına kadar sürüyor. Ülkede şu ana kadar sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134'e yükseldi. Çok sayıda ev, tarım arazileri sular altında kalırken, köprüler ve yollar da büyük zarar gördü.

Kaynak: İHA