Nepal'de sel: 7 ölü, 50 kayıp
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Nepal'de sel: 7 ölü, 50 kayıp

Nepal'de sel: 7 ölü, 50 kayıp
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 7 kişi yaşamını yitirdi, en az 50 kişi kayboldu.

Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 7 kişi yaşamını yitirdi, en az 50 kişi kayboldu.

The Himalayan Times'da yer alan habere göre, başkent Katmandu'ya 65 kilometre mesafedeki Sindhupalchok bölgesinde dünden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu.

Yetkililer, sellerde 7 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin arandığını bildirdi.

Melamchi Nehri üzerindeki köprüler yıkılırken, çok sayıda ev hasar gördü.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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