Nepal'de patlama: 2 ölü, 5 yaralı
– Nepal'de meydana gelen patlamada, 2 kişi hayatını kaybederken; 5 kişi de yaralandı.
– Nepal'de meydana gelen patlamada, 2 kişi hayatını kaybederken; 5 kişi de yaralandı.
- Nepal
Patlama, Nepal'in başkenti Katmandu'da meydana geldi. Meydana gelen patlamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği; 5 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediği; patlama sonrası olay yerinden bir kişinin kaçtığı duyuruldu.
- Nepal
Kaynak: DHA