Nepal'de patlama: 2 ölü, 5 yaralı

Nepal'de patlama: 2 ölü, 5 yaralı

– Nepal'de meydana gelen patlamada, 2 kişi hayatını kaybederken; 5 kişi de yaralandı.

Nepal'de patlama: 2 ölü, 5 yaralı
Nepal'de meydana gelen patlamada, 2 kişi hayatını kaybederken; 5 kişi de yaralandı.

Patlama, Nepal'in başkenti Katmandu'da meydana geldi. Meydana gelen patlamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği; 5 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediği; patlama sonrası olay yerinden bir kişinin kaçtığı duyuruldu.


- Nepal
Kaynak: DHA
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