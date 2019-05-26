Nepal'de patlama: 2 ölü, 5 yaralı

Nepal 'de meydana gelen patlamada, 2 kişi hayatını kaybederken; 5 kişi de yaralandı.

Patlama, Nepal'in başkenti Katmandu'da meydana geldi. Meydana gelen patlamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği; 5 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediği; patlama sonrası olay yerinden bir kişinin kaçtığı duyuruldu.

Kaynak: DHA

- Nepal