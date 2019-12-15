Nepal'de otobüs kazası: 14 ölü, 18 yaralı
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Nepal'de otobüs kazası: 14 ölü, 18 yaralı

Nepal'de dini bir etkinlikten dönenlerin bulunduğu yolcu otobüsü, 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

15.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:20
Nepal'de otobüs kazası: 14 ölü, 18 yaralı

'de dini bir etkinlikten dönenlerin bulunduğu yolcu otobüsü, 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 18 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, Nepal'in başkenti 'nun doğusunda meydana geldi. Dini bir etkinlikten dönenlerin bulunduğu yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 14 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazanın meydana geldiği bölgedeki yolun dik ve rüzgarlı olduğu, şoförün dikkatsizliği sonucu kazanın meydana geldiğini belirtti.

Otobüste bulunan yolcuların, 4 bin metre yükseklikte bulunan Kalinchowk Bhagawati adlı Hindu tapınağından döndükleri öğrenildi.


Kaynak: DHA
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