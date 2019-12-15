Nepal'de otobüs kazası: 14 ölü, 18 yaralı
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Nepal'de otobüs kazası: 14 ölü, 18 yaralı

Nepal'de dini bir etkinlikten dönenleri taşıyan yolcu otobüsünün yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

15.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:52
Nepal'de otobüs kazası: 14 ölü, 18 yaralı

'de dini bir etkinlikten dönenleri taşıyan yolcu otobüsünün yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilisi Prajwal Maharjan, Kalinchowk Bhagwati tapınağından dönen Hinduların bulunduğu otobüsün, başkent 'nun yaklaşık 80 kilometre doğusunda otoyoldan çıkarak şarampole yuvarlandığını bildirdi.

Kazada aralarında çocukların da olduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Maharjan, yaralı 18 kişinin de çevre hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Kazanın yaşandığı esnada yolun yağış nedeniyle kaygan ve görüş mesafesinin sis nedeniyle düşük olduğunu aktaran Maharjan, polisin olayla ilgili inceleme başlattığını kaydetti.

Kaynak: AA
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