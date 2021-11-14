Nepal'de ortaokula çığ düştü: 11 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nepal'de ortaokula çığ düştü: 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nepal'in Mustang Bölgesi'nde meydana gelen çığ sonucu 11 kişi yaralandı.

Nepal'in Mustang Bölgesi'nde meydana gelen çığ sonucu 11 kişi yaralandı.

Nepal'in batısında bulunan Mustang Bölgesi'nde çığ meydana geldi. Dağın tepesinden yerleşim alanına ulaşan çığ, bölgede bulunan bir ortaokula düştü. Olayda okulda bulunan 7'si öğrenci 11 kişi yaralandı. Öte yandan, 150 ineğin de kaybolduğu ifade edildi.

Mustang Bölge Görevlisi Netra Prasad Adhikari, buzul parçalarının dağın tepesinden kopup geldiğini ifade ederek, "Herkes bölgeden kaçarak hayatta kalmayı başardı. Toplamda 11 kişi yaralandı ve yerel hastanede tedavi altındalar" dedi.

Ekipler, olaya ilişkin inceleme başlattı. - KATMANDU

Nepal'de ortaokula çığ düştü: 11 yaralı

Nepal'de ortaokula çığ düştü: 11 yaralı

Nepal'de ortaokula çığ düştü: 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title