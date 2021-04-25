Nepal'de ölü yakma töreni
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Nepal'de ölü yakma töreni

Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Nepal'de yaşayan insanların büyük bölümü inanışları gereği ölülerini yakıyor.

Nepal'de yaşayan insanların büyük bölümü inanışları gereği ölülerini yakıyor. Başkent Katmandu'da Pashupatinath Tapınağı'na getirilen cenazeler, buradaki nehirin kıyısındaki belirli alanlarda yapılan dini töreninin ardından odunlarla ateşe veriliyor. Nepalliler ve özellikle ülkeye gelen turistler de bu töreni izleyebiliyor. Nepalliler tören sonrası ise tapınakta ölüleri için dua ediyor.

Nepal'de ölü yakma töreni
Nepal'de ölü yakma töreni
Nepal'de ölü yakma töreni
Nepal'de ölü yakma töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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