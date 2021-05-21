Nepal'de mahsur kalan İspanya vatandaşları özel uçakla alındı
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Nepal'de mahsur kalan İspanya vatandaşları özel uçakla alındı

Nepal'de mahsur kalan İspanya vatandaşları özel uçakla alındı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Asya ülkesi Nepal'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 29 Nisan'da ilan edilen kapanmanın ardından ülkede mahsur kalan İspanyol turistlerin dönüşü için özel uçak seferi düzenlendi.

Asya ülkesi Nepal'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 29 Nisan'da ilan edilen kapanmanın ardından ülkede mahsur kalan İspanyol turistlerin dönüşü için özel uçak seferi düzenlendi.

İspanya hükümetinin gönderdiği tarifeli uçak, sabah saatlerinde başkent Katmandu'ya ulaşırken aralarında dağcıların ve yürüyüşçülerin olduğu 99 turisti geri götürmek üzere tekrar yola çıktı.

Turistleri almak için gelen uçağın solunum cihazları, oksijen üreticileri, sıhhi maske ve test kitlerinden oluşan yardım malzemeleri getirdiği belirtildi.

Nepal hükümeti, artan vakalar nedeniyle 29 Nisan'da ülke sınırlarını kapatmış, acil durum ve turistlerin geri dönüş uçuşları hariç tüm yerel ve uluslararası uçuşları iptal etmişti. Ülke içinde de sokağa çıkma kısıtlamaları ve karantina tedbirleri uygulanmaya başlamıştı.

Himalayalar'daki bahar dağcılık sezonunun başlangıcına denk gelen kapanma nedeniyle Everest ve çevresindeki dağlara tırmanmak üzere ülkeye gelen yüzlerce yabancı dağcı, mahsur kalmıştı.

Nepal hükümetinin hafta başından itibaren özel tarifeli uçuşları başlatmasıyla ABD, Avrupa ülkeleri, Tayland ve Suudi Arabistan'dan gelen turistler için seferler düzenlenmişti.

Günlük vaka ve ölüm sayılarının mayısta salgının başından bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştığı ülkede yatak, ilaç ve oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

ABD Uluslararası Kalkınma Yardımı Ajansı, sağlık çalışanları için koruyucu kıyafetler taşıyan 3 yardım uçağı gönderildiğini duyurdu.

Nepal Sağlık Bakanlığı, 19 Mayıs'ta 8 bin 222 vakanın tespit edildiğini, 190 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ülkede toplam vaka sayısı 488 bin 645'e, can kaybı sayısı ise 5 bin 847'ye çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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