Nepal'de Küçük Uçak, Kalkış Sırasında İki Helikoptere Çarptı: 3 Ölü

– Nepal'de küçük bir uçak, pistten kalkışı sırasında kontrolden çıktı ve park halinde duran iki helikoptere çarptı. Yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya, Nepal'in Everest bölgesinde bulunan Lukla havaalanında küçük bir uçağın kalkış anında kontrolden çıkmasının ardından, piste 40 metre mesafede ve park halinde duran iki helikoptere çarptığını duyurdu. Yaşanan kazada, helikopter pistinde görevli 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.

Yetkililer kazanın nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA