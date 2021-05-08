Nepal'de Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Hindistan'ın ardından Nepal'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor.

Hindistan'ın ardından Nepal'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor.

Dün, 9 bin 23 yeni vakayla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kaydedildiği Nepal'de son 24 saatte 8 bin 287 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yetkililer, toplam Kovid-19 vaka sayısının 385 bin 890'a yükseldiğini bildirdi.

Virüs nedeniyle son bir günde 53 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 3 bin 632'ye çıktı.

Virüs kaynaklı vaka ve ölü sayılarında artışın yaşandığı Hindistan ile yaklaşık 1800 kilometrelik sınırı olan Nepal'de doktorlar, ülkedeki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulundu.

Bu hafta içinde neredeyse tüm iç ve dış hat uçak seferlerinin askıya alındığı Nepal'de hükümet, kapanma ve kısmi kapanma uygulamalarını hayata geçirdi.

Nepal'de ocak ayında Hindistan'ın bağışladığı AstraZeneca aşılarıyla aşılama programına başlanmıştı ancak Yeni Delhi yönetimi, salgının Hindistan'da da kötüye gitmesi üzerine ihracata izin vermeyi reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere