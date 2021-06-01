Nepal'de Kovid-19 salgını etkisini koruyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleyi sürdüren Hindistan'ın ardından komşu ülke Nepal'de de vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleyi sürdüren Hindistan'ın ardından komşu ülke Nepal'de de vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 bin 285 Kovid-19 vakası görüldü, vaka sayısı 566 bin 587'e yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirirken, can kaybı 7 bin 454'e çıktı, bugüne dek virüs bulaşan 454 bin 344 kişi iyileşti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesinde yayımlanan son verilere göre, Nepal'de yaklaşık 2 milyon 8 bin doz aşı yapıldı.

Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Nepal için Devlet Başkanı Bidya Devi Bandari, ABD, İngiltere ve Rusya liderlerine Kovid-19 aşılarının tedarik edilmesi için çağrıda bulundu.

Daha önce de Bandari, Hindistan ve Çin'den de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı talep etmişti.

Ülkede, 17 Mayıs'ta günlük vaka sayısı 9 bin 198 ile en yüksek düzeye çıkmıştı.

Virüs kaynaklı vaka ve ölü sayılarında artışın yaşandığı Hindistan ile yaklaşık 1800 kilometrelik sınırı olan Nepal'de doktorlar, ülkedeki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer