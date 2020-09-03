Nepal'de Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nepal'de Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma

Nepal'da dini bir festivale katılmak isteyen ve hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle uyguladığı sokağa çıkma yasağını protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

Nepal'de Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma
03.09.2020 17:15 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:15

Nepal'da dini bir festivale katılmak isteyen ve hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle uyguladığı sokağa çıkma yasağını protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

Yetkililer, Lalitpur şehrinde Kovid-19 nedeniyle Budist Tanrısı Padmapani onuruna düzenlenen Rato Machindranath Festivali için tahtadan bir aracın üzerine inşa edilen 5 kat yüksekliğindeki heykelin şehirde gezdirilmesine izin vermedi.

Heykelin dini festival gereği şehirde gezdirilmesini talep eden Budistler ise hükümetin bu kararını protesto etti.

Güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, göstericilerde emniyet mensuplarına taş ve sopa fırlattı.

Çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Söz konusu festival kapsamında heykel, bir ay boyunca şehirde gezdiriliyordu. Yetkililer, Kovid-19 nedeniyle etkinliğin yapılmasına izin vermemişti.

Nepal'de bugüne kadar 42 bin 877 Kovid-19 vakası görülürken, salgın dolayısıyla 257 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Fatma Girik Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Eddie Newton Mauricio Lemos
Daha Fazla Eylül Bakan Transfer Yunanistan
Şu an buradasınız: Nepal'de Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 17:18:33. #1.14#
title