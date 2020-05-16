Nepal'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm görüldü Asya ülkesi Nepal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk can kaybı yaşandı.

Asya ülkesi Nepal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk can kaybı yaşandı.

Sağlık Bakanlığıdan yapılan açıklamada, başkent Katmandu'da bir hastanede tedavi gören 29 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden kadının 8 Mayıs'ta doğum yaptığı, eve döndükten sonra hastalandığı ve yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Yetkililer kadının doğum hastaneyi kapatırken, yaşadığı köyü karantinaya aldı.

Himalayaların eteklerindeki ülkede salgın nedeniyle 24 Mart'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağının 18 Mayıs'ta sonlandırılması öngörülüyordu.

29 milyon nüfuslu Nepal'de bugüne kadar 281 vaka görülmüştü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını bugüne kadar 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 700 bine yaklaşırken, 310 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA