Nepal'de Kovid-19'a karşı sert tedbirler uygulanmaya başlandı

Nepal'de vaka sayılarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından Kovid-19'a karşı sert tedbirler uygulanmaya başladı.

Güneydoğu Asya ülkesinde özellikle başkent Katmandu'da sert önlemler alındı. Yetkililer tarafından yazılı olarak açıklanan tedbirler uyarınca, Katmandu'da okullar kapatıldı, dini bayramların kutlanması yasaklandı ve otelde kalanlara üç günde bir Kovid-19 testi yapılması talimatı verildi.

Öte yandan yetkililerinin yayımladığı bildiride, vatandaşların halka açık alan ve mağazalarda aşı kartlarını yanlarında taşımaları zorunlu hale getirildi.

Ancak Nepal nüfusunun sadece yüzde 41'ini tamamen aşılanmış olması aşısız kişilerin fatura ödemeleri veya market alışverişlerini nasıl yapabilecekleri sorusunu gündeme getirdi.

Hükümet stoklarda yeterli miktarda aşı bulunduğunu belirtmesine rağmen Omicron varyantının yol açtığı yeni dalga nedeniyle aşılama merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştuğu ifade ediliyor.

Yeni tedbirler kapsamında, kamusal alanlardaki tüm toplantıların yasaklanmasına, tiyatro, sinema, yüzme havuzu ve spor salonlarının kapatılmasına karar verildi.

Söz konusu önlemlerin ne kadar süreceği konusunda bilgi verilmedi.

Ayrıca yetkililer, tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesine ve üniversite sınavlarının ertelenmesine karar verdi.

Bildiride, salgın önlemlerini ihlal edenlerin cezalandırılacağı belirtilirken, cezanın niteliğine dair bilgi paylaşılmadı.

Nepal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede geçen ay günlük birkaç yüz seviyelerinde görülen yeni vaka sayısı dün 12 bin 338 ile rekor seviyelere ulaştı.