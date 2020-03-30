Nepal'de Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin süresi uzatıldı Nepal hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 Mart'ta getirdiği, halkın bir hafta boyunca zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları yönündeki uygulamayı bir hafta uzattı.

Nepal hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 Mart'ta getirdiği, halkın bir hafta boyunca zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları yönündeki uygulamayı bir hafta uzattı.

Hükümet tarafından yayımlanan bildiride, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmasına getirilen yasağın, 7 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu süreçte, iş yerleriyle alışveriş merkezlerinin kapalı olacağı, araçların trafiğe çıkamayacağı ifade edilerek yurt içi ve dışı uçuşların da 15 Nisan'a kadar durdurulduğu kaydedildi.

Nepal hükümeti, kira ve okul ücretlerinin bir ay ertelenmesi talimatını verirken, alkol, lüks araçlar ve altın ithalatına da yasak getirdi.

Ülkede, şimdiye kadar 5 kişide Kovid-19'a rastlandı.

Japonya'dan yabancı yolculara "giriş yasağı" planı

Öte yandan Kyodo ajansının haberine göre, hükümet kaynakları, Japonya'nın Kovid-19'un yayılmasına engel olmak için son günlerde ABD, Çin, Güney Kore ve birçok Avrupa ülkesinde bulunmuş yabancıların ülkeye girişine yasak getirmeyi planladığını belirtti.

Tedbirin, uygulamaya konulması halinde Japonya'ya gelmeden önceki 14 günde bahsi geçen yerlerde bulunmuş yabancı ülke vatandaşları için geçerli olacağı kaydedildi.

Kaynaklara göre, söz konusu yerler dışında seyahat ettikten sonra ülkeye dönen tüm Japonya vatandaşları ve yabancılardan da 14 gün süreyle kendilerini karantinaya almalarının ve virüs semptomu gösterip göstermediklerini takip etmelerinin istenmesi planlanıyor.

Japonya'da Diamond Princess yolcu gemisindekiler dahil 2 bin 578 Kovid-19 vakası bulunurken, 64 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA