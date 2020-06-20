Nepal'de koronavirüs vakalarında rekor artış Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Nepal'de koronavirüs (Covid-19) vakalarında artış gözlemlendi. Haziran ayı ile birlikte günlük vaka sayıları artan Nepal'de, son 24 saatte 331 kişi enfekte oldu. Asya kıtasında vaka sayısı artışa geçen Nepal'de, son 24 saatte 331 kişinin enfekte olmasıyla toplam vaka sayısı 8 bin 605 oldu. Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 oldu.

Kaynak: DHA