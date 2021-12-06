Nepal'de ilk kez Omicron varyantı tespit edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nepal'de ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Nepal'de ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

Nepal'de ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Nepal'de ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da havayoluyla ülkeye giriş yapan 66 yaşındaki bir yabancı uyruklu ve onunla temas halinde olduğu düşünülen 71 yaşındaki diğer bir kişinin Kovid-19 Omicron testlerinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Yetkililer, iki hastanın da sağlık ekiplerinin gözetiminde karantinaya alındığı bilgisini paylaştı.

Sağlık yetkilileri, iki hastayla temas halinde olduğu düşünülen 66 kişinin testlerinin ise negatif çıktığını kaydetti.

Nepal'de salgının başından bu yana 918 bin 84 Kovid-19 vakası görülürken, 11 bin 541 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan ülke nüfusunun sadece yüzde 28,6'sı Kovid-19 aşılarını tam olarak yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2)

 Bilim insanları dünyanın yeni kabusu Omicron'un yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi

Bilim insanları dünyanın yeni kabusu Omicron'un yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi

 Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title