Nepal'de "Hindu devleti" olma ve monarşiye dönme talebiyle gösteri düzenlendi
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Nepal'de "Hindu devleti" olma ve monarşiye dönme talebiyle gösteri düzenlendi

11.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:22
Nepal'de

Nepal'de binlerce protestocu, ülkenin yeniden bir "Hindu devleti" olması ve monarşi rejimine dönülmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Nepal'de binlerce protestocu, ülkenin yeniden bir "Hindu devleti" olması ve monarşi rejimine dönülmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Nüfusun çoğunluğunun Hindu olduğu Nepal'de protestocular, ülkenin yeniden bir "Hindu devleti" olmasını istedi.

Başbakanlık ofisine çıkan ana yolu kapatan polis, gösteride taş ve sopa atan protestoculara copla müdahale etti.

Polis ve protestocular arasındaki arbede saatlerce sürdü.

Ülkede 12 yıl önce yürürlükten kalkan monarşi rejimini geri isteyen göstericiler, "Kral lütfen geri dön ve ülkemizi kurtar. Monarşiyi geri istiyoruz, cumhuriyeti feshedin." sloganları attı.

Göstericiler, hükümetin yolsuzluklarını ve barışçıl gösterilere karşı güç kullanılmasını da protesto etti.

Nepal zaman zaman Başbakan Khadga Prasad Oli'nin hükümetine karşı yapılan protestolara sahne oluyor.

239 yıllık monarşi 2008'de son bulmuştu

Nepal'de Kral Gyanendra, demokrasi yanlısı gösteriler üzerine 2008'de 239 yıllık monarşiye son vermişti ve ülkede Cumhuriyet rejimi kabul edilmişti.

2008'de iş başına gelen parlamento, yeni anayasayı hazırlayamayınca 2013'te yeni bir parlamento oluşturulmuştu.

Nepal'de protestolara rağmen Eylül 2015'te kabul edilen yeni anayasa, yaklaşık 7 yıl geçici anayasayla yönetilen Nepal'i 7 federal eyalete ayırmıştı.

Buna karşı çıkan bazı etnik gruplar, eyaletlerin anayasada belirlenen yapısını ve sınırlarını protesto etmek için gösteriler düzenlemişti. Ülkenin güneyindeki protestolarda, göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 45 kişi yaşamını yitirmişti.

Yeni anayasadaki "laik devlet" ifadesine de karşı çıkan protestocular, anayasayı bu haliyle kabul etmeyeceklerini, 2008'de laik olduğu ilan edilen Nepal'in aslında bir "Hindu" devleti olduğunu ve bunun da yeni anayasada yer alması gerektiğini ileri sürüyordu.

Nepal nüfusunun yüzde 80'ini Hindu inancına sahip kişiler oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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