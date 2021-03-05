Nepal'de güvenlik güçlerinin sınırı geçen Hindistan vatandaşlarına ateş açması sonucu 1 kişi öldü
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Nepal'de güvenlik güçlerinin sınırı geçen Hindistan vatandaşlarına ateş açması sonucu 1 kişi öldü

05.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:26
Nepal'de güvenlik güçlerinin sınırı geçen Hindistan vatandaşlarına ateş açması sonucu 1 kişi öldü

Nepal'de güvenlik güçlerinin sınırı geçen Hindistan vatandaşlarına açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'de güvenlik güçlerinin sınırı geçen Hindistan vatandaşlarına açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Timesnownews'in haberinde, dün Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Pilibhit kasabasından Nepal'in Kanchanpur bölgesine fuara giden 3 kişi ile güvenlik güçleri arasında tartışma çıktığı belirtildi. Nepal güvenlik güçlerinin, tartışmanın ardından Hindistan vatandaşlarına ateş açtığı ileri sürülen haberde, olayda 1 Hint'in hayatını kaybettiği, diğer 2 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nepal, sınır bölgesine tedbir olarak çok sayıda polis konuşlandırdı.

Nepal güvenlik güçlerinin 2020'de sınır bölgesindeki Hintlerin üzerine açtığı ateşte 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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