Nepal'de güvenlik güçlerinin sınırı geçen Hindistan vatandaşlarına ateş açması sonucu 1 kişi öldü

Nepal'de güvenlik güçlerinin sınırı geçen Hindistan vatandaşlarına açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Timesnownews'in haberinde, dün Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Pilibhit kasabasından Nepal'in Kanchanpur bölgesine fuara giden 3 kişi ile güvenlik güçleri arasında tartışma çıktığı belirtildi. Nepal güvenlik güçlerinin, tartışmanın ardından Hindistan vatandaşlarına ateş açtığı ileri sürülen haberde, olayda 1 Hint'in hayatını kaybettiği, diğer 2 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nepal, sınır bölgesine tedbir olarak çok sayıda polis konuşlandırdı.

Nepal güvenlik güçlerinin 2020'de sınır bölgesindeki Hintlerin üzerine açtığı ateşte 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın