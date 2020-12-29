Nepal'de binlerce kişi, parlamentonun feshedilme kararını protesto etti

Nepal'de binlerce kişi, Başbakan Khadga Prasad Oli'nin önerisi doğrultusunda parlamentonun feshedilme kararını protesto etti.

Nepal'de binlerce kişi, Başbakan Khadga Prasad Oli'nin önerisi doğrultusunda parlamentonun feshedilme kararını protesto etti.

Reuters'ın haberine göre, binlerce muhalif, Nepal Başbakanı Oli'nin önerisi üzerine parlamentonun feshedilme kararını protesto etmek için başkent Katmandu'da sokaklara indi.

Göstericiler, kararın anayasaya aykırı olduğunu vurgulayarak, Oli'nin fesih kararını ve erken seçim çağrılarını geri çekmesini istedi.

Nepal polisi, yaklaşık 10 bin kişinin gösterilere katıldığını açıkladı.

Başbakan Oli'nin önerisi üzerine ülke parlamentosu 20 Aralık'ta feshedilmişti.

Nepal'de genel seçimlerin, 30 Nisan ve 10 Mayıs 2021'de yapılacağı açıklanmıştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer