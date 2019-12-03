Nepal'de arazi aracı nehre yuvarlandı: 14 ölü
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Nepal'de arazi aracı nehre yuvarlandı: 14 ölü

Asya ülkesi Nepal'de dağ yolunda arazi aracının nehre yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

03.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:56
Nepal'de arazi aracı nehre yuvarlandı: 14 ölü

ülkesi 'de dağ yolunda arazi aracının nehre yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

ajansı Kyodo'daki habere göre, başkent 'nun 180 kilometre kuzeybatısında Himalaya Dağları'nın eteğindeki Baglung bölgesinde meydana gelen kazada, kavşağı dönerken kontrolden çıkan arazi aracı 300 metre aşağıdaki Badigad Nehri'ne yuvarlandı.

Kazada, araçtaki 14 kişi hayatını kaybetti, bir yolcu ise kayboldu.

Kaynak: AA
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