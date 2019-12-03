Nepal'de arazi aracı nehre yuvarlandı: 14 ölü
Asya ülkesi Nepal'de dağ yolunda arazi aracının nehre yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Asya ülkesi Nepal'de dağ yolunda arazi aracının nehre yuvarlanması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, başkent Katmandu'nun 180 kilometre kuzeybatısında Himalaya Dağları'nın eteğindeki Baglung bölgesinde meydana gelen kazada, kavşağı dönerken kontrolden çıkan arazi aracı 300 metre aşağıdaki Badigad Nehri'ne yuvarlandı.
Kazada, araçtaki 14 kişi hayatını kaybetti, bir yolcu ise kayboldu.