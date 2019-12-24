Nepal'de 122 Çinli finansal suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı

24.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:30

Nepal'de ülkeye turist vizesiyle giren 122 Çinli, finansal suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Nepal polisi, şüpheli faaliyetlerde bulunduklarına dair ihbar üzerine 8'i kadın 122 Çinlinin başkent Katmandu'nun çeşitli semtlerinde gözaltına alındıklarını açıkladı.

Zanlıların, siber suçlar işlediklerinden ve bankamatiklere korsan saldırılar düzenlediklerinden şüphelenildiği, farklı karakollarda tutulan bu kişilerin bilgisayarlarına da el koyulduğu belirtildi.

Çin'in Katmandu Büyükelçiliği yetkilileri konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA