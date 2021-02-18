Nepal, Çin'in Sinopharm aşısının acil kullanımını onayladı
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Nepal, Çin'in Sinopharm aşısının acil kullanımını onayladı

18.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:47
Nepal, Çin'in Sinopharm aşısının acil kullanımını onayladı

Nepal, Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi.

Nepal, Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Kovid-19 Aşı Danışma Komitesi Koordinatörü Dr. Shyam Raj Upreti, artık aşı konusunda daha fazla alternatife sahip olduklarını söyledi.

Acil kullanımına onay verilen Sinopharm aşılarının tedarik edilmesinin ardından nasıl ve ne zaman kullanılacağına henüz karar verilmediğini aktaran Upreti, mevzuata ilişkin onayın ardından Çin aşılarının kullanımına ilişkin bir plan hazırlanabileceğini ifade etti.

Nepal'de, aşı kampanyasıyla 3 ayda halkın yüzde 72'sinin aşılanması planlanıyor.

Sinopharm aşısı, AstraZeneca aşısından sonra, Nepal İlaç Dairesinden onay alan ikinci aşı oldu.

Nepal'de şimdiye kadar 273 bin 166 Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle 2 bin 58 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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