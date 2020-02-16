Nepal, Çin'de bulunan 175 vatandaşını tahliye etti

16.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:11

Nepal, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki çoğunluğu öğrenci 175 vatandaşını tahliye etti.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü salgını nedeniyle ülkeler vatandaşlarını Çin'den tahliye ediyor. Nepalli yetkililer, Wuhan'da okuyan öğrencilerin aileleri tarafından yapılan protestoların ardından çoğunluğu öğrenci olan 175 kişinin ülkeden tahliye edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mahendra Shrestha, 134 erkek ve 41 kadın vatandaşı taşıyan Nepal Havayolları'na ait uçağın başkent Katmandu'da bulunan Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na indiğini aktardı. Shrestha, "Karantinadaki doktorların yakın gözlemi altında olacaklar" dedi. Tahliye edilen vatandaşların Bhaktapur kentinde 2 hafta süreyle karantina altında tutulacağı belirtildi.



"Karantinadaki doktorların yakın gözlemi altında olacaklar"



Geçtiğimiz hafta Wuhan'da okuyan öğrencilerin aileleri, çocuklarının kısa sürede ülkeye getirilmesini talep ederek Sağlık Bakanlığı önünde protesto gösterileri düzenlemişti. Hükümet ise tahliyede yaşanan gecikmelerin, tahliye edilenlerin karantinada tutulacağı binanın hazırlanma sürecinden kaynaklandığını ifade etmişti.



Nepal'de şu ana kadar doğrulanmış 1 korona virüsü vakası bulunuyor. - KATMANDU

Kaynak: İHA