Nepal Başbakanı Oli, kendine yönelik protestolara karşı destekçileriyle miting yaptı
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Nepal Başbakanı Oli, kendine yönelik protestolara karşı destekçileriyle miting yaptı

05.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:12
Nepal Başbakanı Oli, kendine yönelik protestolara karşı destekçileriyle miting yaptı

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Oli, son aylarda kendine yönelik artan tepki ve gösterilere karşı destekçileriyle miting düzenledi.

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Oli, son aylarda kendine yönelik artan tepki ve gösterilere karşı destekçileriyle miting düzenledi.

Başbakan Oli'nin, ülkenin başkenti Katmandu'da yaptığı mitinge on binlerce destekçisi katıldı.

Mitingde göstericiler, orak çekiçli bayraklar taşıyarak Başbakan lehine slogan attı. Miting, Oli'nin son aylarda kendine yöneltilen itiraz ve protestolara karşı "güç gösterisi" şeklinde yorumlandı.

Nepal Komünist Partisinin, 3 yıl önceki seçimi kazanmasıyla iktidara gelen Oli, Aralık 2020'de parlamentonun feshedilmesi önerisini Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'ye sunmuş, Bhandari de 20 Aralık 2020'de parlamentoyu feshetmişti.

Parlamentonun feshedilmesinin ardından hem iktidar hem de muhalefet partilerinin organize ettiği protesto gösterileriyle karşılaşan Oli, parti içi mücadele, muhalefetin yolsuzluk iddiaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusundaki eleştirilerin hedefi olmuştu.

Nepal Komünist Partisi 24 Ocak'ta Oli'nin parti kurallarına uymadığı gerekçesiyle ihraç edildiğini duyurmuştu.

Ülkede yeni seçimin, 30 Nisan ve 10 Mayıs'ta yapılacağı açıklanmıştı.

Başkentte dün Oli'ye karşı düzenlenen, 76 kişinin gözaltına alındığı gösteride, bir taksi ateşe verilmiş, bazı araçlar da tahrip edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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