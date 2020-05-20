Nepal Başbakanı Oli: "(Hindistan'dan) Topraklarımızı geri alacağız"
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Nepal Başbakanı Oli: "(Hindistan'dan) Topraklarımızı geri alacağız"

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli, Hindistan ile Nepal arasındaki sınır sorununa ilişkin olarak, "Topraklarımızı geri alacağız." dedi.

Nepal Başbakanı Oli:
20.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:40

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli, Hindistan ile Nepal arasındaki sınır sorununa ilişkin olarak, "Topraklarımızı geri alacağız." dedi.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre Oli, parlamentoda Hindistan ile Nepal arasındaki sınır problemine ilişkin soruya cevap vererek, "Kalapani, Lipulekh ve Limpiyadhura Nepal'e ait." diye konuştu.

Oli, bu durumun bir retorik olmadığını belirterek, "(Hindistan'dan) Topraklarımızı geri alacağız." ifadelerini kullandı.

Tartışmalı bölgelerin geri kazanılması için Hindistan ile diyalog başlatacağını kaydeden Oli, fakat bu sürecin nasıl ilerleyeceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Yeni Nepal haritası onaylandı

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Hindistan'ın yol inşa etme eylemine tepki olarak iki ülke arasındaki tartışmalı bölgeler Kalapani, Lipulekh ve Limpiyadhura'nın dahil olduğu yeni Nepal haritasını onayladı.

Eski Nepal Dışişleri Bakanı Bhekh Bahadur Thapa, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başbakandan açık bir yol haritası alamadık. Şu anda her iki ülkenin de farklı iki haritası var ve bu bir çözüm sağlamayacak." dedi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, 8 Mayıs'ta, tartışmalı sınır bölgesi Kalapani yakınındaki Lipulekh'te, Hint hacıların Çin'in Tibet Özerk Bölgesi sınırları içerisindeki Kailash Mansarovar bölgesine gidiş sürelerini kısaltmak için yeni bir yol inşa edildiğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükselmişti.

Dışişleri bakanlıklarından karşılıklı açıklamalar

Nepal Dışişleri Bakanlığından 9 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Hindistan'ın tartışmalı bölgenin iki ülke arasında görüşülmesi için mutabık kalınan anlaşmaya aykırı hareket ettiği bildirilmişti.

Açıklamada, tüm tarihi gerçeklerin ve kanıtların açık şekilde Lipulekh dahil Kali Nehri'nin doğusundaki bölgenin Nepal topraklarında yer aldığını açıkça ortaya koyduğu kaydedilmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise yolun inşa edildiği alanın tamamen Hindistan topraklarında bulunduğunu belirtmişti.

Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Gyawali, 11 Mayıs'ta, Hindistan'ın Katmandu Büyükelçisi Vinay Mohan Kwatra'yı bakanlığa çağırarak, ülkesinin konuyla ilgili memnuniyetsizliğini dile getirip diplomatik nota vermişti.

Harita krizi yaşanmıştı

Nepal, 6 Kasım 2019'da, Hindistan İçişleri Bakanlığınca yayımlanan haritada, ihtilaflı Kalapani bölgesinin Hindistan sınırlarına dahil edilmesine tepki göstermişti.

Nepal Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Kalapani'nin Birleşik Krallık adına hareket eden Doğu Hindistan Şirketiyle 1816'da yapılan Sugauli Anlaşması uyarınca Nepal'a ait olduğu belirtilmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar da 7 Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, Nepal'in itirazına ilişkin "Haritamız, Hindistan'ın egemen bölgesini gösteriyor." demişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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