Neowise çıplak gözle görülebilecek
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Neowise çıplak gözle görülebilecek

Neowise bu hafta Dünya'ya o kadar yaklaşıyor ki, bu kuyruklu yıldızı çıplak gözle bile görmek mümkün olacak.

Neowise çıplak gözle görülebilecek
23.07.2020 03:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 03:23

Neowise bu hafta Dünya'ya o kadar yaklaşıyor ki, bu kuyruklu yıldızı çıplak gözle bile görmek mümkün olacak. Neowise'ın Dünya'ya en çok yaklaşacağı gün ise 23 Temmuz.Temmuz ayı boyunca dünyanın farklı noktalarından görülebilen Neowise, bu yüzyılda Güneş'in yakınından geçerken çıplak gözle görebileceğimiz nadir gök cisimlerinden biri olacak. Neowise, Dünya'ya en çok 23 Temmuz Perşembe günü yaklaşacak.

Bilimsel adı C/2020 F3 olan Neowise kuyruklu yıldızı, Güneş etrafında eliptik yörüngesindeki bir turunu yaklaşık 4 bin 420 yılda tamamlıyor.

Ancak Dünya'ya bu kadar yaklaşması her 5 bin ila 7 bin yılda bir meydana geliyor. Neowise, son olarak Dünya'dan çıplak gözle Neolitik çağda görüldü.

Meraklıları kuyruklu yıldızı geçtiğimiz günlerde bir parça görebilmiş olsa da Neowise, önümüzdeki yaklaşık 5 bin yıl içinde 23 Temmuz Perşembe günü kendini en net şekilde gösterecek.

Büyükayının altında

Bu yılın Mart ayında Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından kendisi ile aynı ismli teleskop aracılığıyla görülen Neowise kuyruklu yıldızı, gezegenimize en yakın olduğu durumda bile yeryüzüne 103 milyon kilometre mesafede olacak.

Neowiese, bu bakımdan Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Neowise, kuzeye doğru Büyükayı takım yıldızının alt kısmında görülecek.

dpa/MK,HS

(c)?

Kaynak: Deutsche Welle

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