Neon ile Çıkılabilen Nişan Noktaları

VALORANT'ta rakipleriniz beklemeyeceği yerlerden nişan almanız, takımınıza ve size büyük bir katkıdabulunabiliyor. Özellikle Jett ve Raze gibi ajanların yetenekleri sayesinde bu gibi yüksek alanlara kolaylıkla erişebiliyor. Ayrıca Omen'in ve Chamber'ın da ışınlanma yetenekleri ile erişebildikleri bu üksek noktalar, rakipler için nişan bozmak anlamına geldiği için oldukça gerginlik yaratabiliyor.

Yüksekten kolaylıkla nişan alabilen ajanlarımızın arasında en yeni ajanımız Neon da eklendi! Reddit kullanıcısı lowkeycule, paylaştığı eğitici video ile, Neon'un koşma yeteneğini kullanarak Haven, Bind, Split ve Icebox haritalarında kullanabileceği avantaj noktalarını gösterdi. Bu noktalardan bazıları (Icebox klipindeki gibi), her ajan tarafından çıkılabiliyor olsa da erişmesi kolay noktalar değil. Bazılarına ise sadece Jett, Raze, Omen, Chamber gibi ajanlar tarafından erişilebiliyor. Ayrıca bu avantaj noktalarının hepsine el başlamadan erişebileceğiniz için yetenek harcamanıza bile gerek kalmıyor. Şimdi bu noktalara teker teker bakalım:

Videodaki ilk avantaj noktası, Haven haritasının A Bomba alanı defansı için. Bunun için Neon, her ajanla yapılabilecek gibi Haven bölgesinden önündeki kutulara atlıyor, ve buradan da koşma yeteneğini kullanarak A Short'taki kutunun üzerine atlıyor. Aynı zamanda bu konumdan, yine koşma yeteneğini kullanarak Long'a nişan alabilecek şekilde karşısındaki kutulara da atlayabiliyor ve iki kutu arasında gidip gelebiliyor.

İkinci klipteki nokta ise, Bind haritası B Bomba Alanı'nda bulunan, Long'a nişan almak için kullanılan çatı. Buradaki ilk adım, her ajan tarafından erişilebilecek olan kutunun üzerine çıkmak. Normalde Jett, pasif yeteneğini kullanarak kutunun üzerinden bu çatıya kolaylıkla erişebiliyor. Neon'un koşma yeteneği sayesinde kendisi de bu noktaya kolayca erişebilen ajanlar arasında.

Split haritasındaki üçüncü klipte ise Neoni B Haven bölgesinden koşarak önündeki kutuya atlıyor, ve böylece B'nin ana girişine kolayca nişan alabiliyor. Ancak bu noktadan geri Haven'a çıkamıyor.

Son klipte gösterilen, Icebox A Bomba Alanı'nda bulunan nişan noktası ise aslında her ajan ile çıkılabilecek bir nokta. Ancak oyuna gelen güncellemeler ile birlikte bu noktaya erişim oldukça zorlaştı ve artık ustalık ve çok net bir zamanlama gerektiriyor. Neon seçen oyuncular ise bu noktaya erişim yine oldukça kolay. A bölgesindeki kuleden koşarak atlanabilen bu nokta, özellikle Jett oyuncuları tarafından çok kullanılan ve avantajlı bir nokta.

Reddit kullanıcısı lowkeycule tarafından paylaşılan videoda da görünebileceği gibi, Neon'un koşma yeteneği hem güçlü ve hızlı bir saldırı anlamına gelirken aynı zamanda sağladığı avantaj noktaları ile ajan için güçlü bir defansa da olanak veriyor.

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri