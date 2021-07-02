Neo-Nazi Altın Şafak'ın firari Genel Başkan Yardımcısı 'Atina'da yakalandı'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Neo-Nazi Altın Şafak'ın firari Genel Başkan Yardımcısı 'Atina'da yakalandı'

Neo-Nazi Altın Şafak'ın firari Genel Başkan Yardımcısı 'Atina'da yakalandı'
BBC - Haberler | Dünya

Yunanistan'da neo-Nazi Altın Şafak Partisi'nin firari Genel Başkan Yardımcısı'nın, aylarca polisten kaçmayı başarmasının ardından, Atina'da yakalandığı bildirildi.

Yunanistan'da neo-Nazi Altın Şafak Partisi'nin firari Genel Başkan Yardımcısı'nın, aylarca polisten kaçmayı başarmasının ardından, Atina'da yakalandığı bildirildi.

Hristos Pappas, Altın Şafak'ın tüm lider kadrosunun, suç örgütü yönetmekten hüküm giydiği geçen Ekim ayından bu yana aranıyordu.

13 yıl hapis cezası alan Pappas, teslim olmayı reddetmişti.

Pappas'ın Nazizm saplantılı olmakla tanınıyor ve Altın Şafak'ın başlıca ideloğu olarak kabul ediliyor.

Bir polis kaynağı AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Pappas'ın Atina'nın Zografou semtindeki bir evde yakalandığını söyledi.

Polisin yazılı açıklamasında, Pappas'ın adı anılmazken, 59 yaşındaki bir erkeğin terörle mücadele suçlarından tutuklandığı ve bugün savcının karşısına çıkartılacağı belirtildi. Açıklamada, Pappas'ın saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen 52 yaşındaki bir kadının da gözaltına alındığı bildirildi.

Pappas'ın avukatı henüz bir açıklama yapmadı. Avukat geçen Ekim ayında, temyizde cezasının bozulmasını bekleyen müvekkilinin teslim olmayacağını söylemişti.

Pappas, Altın Şafak'ın kurucu üyelerinden biri ve liderinin yakın arkadaşıydı. Nazi bayrağı altında bir fotoğrafı ve çocuklara Hitler selamını öğretirken gösteren görüntüleri ortaya çıkmıştı.

2012'deki mali krizin ardından Altın Şafak'ın aldığı destek zirve yapmış, ancak göçmenlere ve solculara yönelik saldırıları tepki yaratmıştı.

Anti-faşist bir rapçinin 2013'te bir Altın Şafak destekçisi tarafından öldürülmesinin ardından, partiye yönelik adli soruşturma başlatılmıştı.

Dava beş yıldan uzun sürmüş ve geçen Ekim ayında 68 zanlıya ceza verilmişti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Alişan Ezgi Mola Cem Yılmaz Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Cristiano Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Neo-Nazi Altın Şafak'ın firari Genel Başkan Yardımcısı 'Atina'da yakalandı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 02:16:13. #1.15#

title