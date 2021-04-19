NEO Coin Yorum (19 Nisan): NEO Fiyat Analizi

NEO Coin Yorum: Neo fiyatı, gün içi 133 $ 'lık yüksek seviyelere dokunduğunda % 1.500'den fazla işlem görüyordu.

Neo (NEO) fiyatı, Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde işlem görmesi için 24 saat içinde% 40'tan fazla yükseldi. Gün içi 133 dolara ulaşan Neo'nun ABD doları karşısındaki değeri, ortasından bu yana ağız sulandıran% 1,534 arttı.

Satış, madeni paranın kazançlarının bir kısmını yazarken 115 $ civarında işlem görmeye zorladığını gördü. Buna rağmen, Neo'nun fiyatı hafta boyunca yaklaşık% 90 artmaya devam ediyor ve bugüne kadar yaklaşık% 500 daha yüksek.

Neo'nun fiyat artışlarına ne katkıda bulundu?

Neo, bir ağ yükseltmesine doğru ilerleyen güçlü talep sayesinde geçen yılın büyük bir kısmında yükseliş eğiliminde. Blok zinciri ağı aynı zamanda Çin'de büyük destek alan birkaç açık kaynaklı projeden biridir; Çin'in yatırım aracı olarak Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine selam verdiğine dair raporların ardından en son yükseliş geldi .

Neo (NEO) dışında, haberlerden kazanılan bir diğer kripto para birimi VeChain (VET). 13. sıradaki Mesleki Eğitim ve Öğretim, son 24 saatte% 17 artarak 0,25 doların üzerinde işlem gördü.

Neo fiyat analizi

NEO/ USD, 14 Nisan'da 68 $ 'lık direncin kırılmasından bu yana parabolik modda. Bir bardak ve kulp kalıbı oluşturduktan sonra Neo yukarı doğru kırıldı ve 18 Nisan'a kadar art arda beş yeşil mum astı. Günlük grafik, kırmızı mum çubuğunun gösterdiği gibi ayılar hala ortalıkta dolaşsa da, boğaların satışları satın almayı başardığını gösteriyor.

MACD yükseliş bölgesinde artarken, günlük RSI aşağı doğru dönmeye başladı. Sürekli kar rezervasyonu, satıcıların avantaj sağladığını ve fiyatları düşürmeye çalıştığını görebilir. Bu senaryo acil hedefi 100 $ 'a koyarken,% 25 geri çekilme 20 günlük EMA'ya (74 $) işaret ediyor.

Bununla birlikte, genel tablo NEO/ USD için yükseliş eğilimini sürdürdüğünden, başka bir yükselme olasılığı daha yüksektir. Bu olursa, boğaların 150-180 dolarlık kısa vadeli hedefler için zorlamadan önce 133 dolarlık bir yeniden testi hedeflemesi olasıdır.