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Nennioğlu: "Ek ödeme emekli keseneğine yansıtılmamalı"

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, "Ek ödemenin emekliliğe yansıtılması sonrasında çalışanların gelirlerinde 300 ile 500 lira arasında azalmaya neden olacaktır.

Nennioğlu:
29.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:24

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, "Ek ödemenin emekliliğe yansıtılması sonrasında çalışanların gelirlerinde 300 ile 500 lira arasında azalmaya neden olacaktır. Ek ödeme emekli keseneğine yansıtılmamalı" dedi.

Başkan Nennioğlu, yaptığı açıklamada, "Ek ödemenin emekliliğe yansıtılmasının çalışanlarımızın gelirlerinde 300-500 lira azalmaya neden olacağı için böyle bir uygulama yapılmadan önce ek ödeme yönetmeliğinin çalışanlar lehine değiştirilip tavan fiyatlarının yükseltilerek bu 500 liraya yakın farkın buradan kapatılması gerekmektedir. Aksi takdirde emekliliğe daha 10-20 sene olan çalışanlarımızın böyle bir gelir eksilmesini kabul etmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle Adana Sağlık-Sen şubesi olarak bizim teklifimiz öncelikle ek ödemenin çalışanlar istikametinde değiştirilip yükseltildikten sonra ek ödemenin emekli keseneğine yansıtılması gerekmektedir" diye konuştu.

Nennioğlu, "Tavsiyemiz ise sendika temsilcilerinin arkasını bilmeden konuşmamaları ve gerçekten sağlık çalışanlarımızın menfaati üzerine bir şeyler yapmalarıdır" ifadesini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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