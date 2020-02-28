Nenek-Balışeyh arası demir yolu hattına yüksek gerilim verilecek

28.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:50

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Nenek-Balışeyh arası demir yolu hattına bugün yüksek gerilim verileceğini bildirdi.

Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Nenek-Şefaatli Arası Hat Kesimi ile Tüpraş İltisak Hattı Elektrifikasyon Projesi" kapsamında inşaatı tamamlanan Nenek (Ankara) - Balışeyh (Kırıkkale) istasyonları arası demir yolu hattına bugünden itibaren 27 bin 500 volt gerilim verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA